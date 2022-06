(Di giovedì 2 giugno 2022) Un uomo di 60 anni ha perso la vita oggi in montagna, in Valtellina. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, avvenutoe Alpi Retiche, nella tarda mattinata, in territorio comunale di Buglio in ...

Agenzia ANSA

Sta per concludersi ora l'intervento di recupero del cadavere del deceduto sui monti dell'Alpe Scermendone. L'escursionista era con un amico che ha dato l'allarme; è precipitato per un ... Sessantenne precipita e muore sull'Alpe Scermendone - Lombardia Un uomo di 60 anni ha perso la vita oggi in montagna, in Valtellina. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, avvenuto sulle Alpi Retiche, nella tarda mattinata, in territorio comunale di Buglio in ...Tragedia nella tarda mattinata di oggi in zona Buon Pastore. Poco prima delle 13 in via Pagliani, una signora è caduta da un balcone al terzo piano di una palazzina e ha perso la vita ...