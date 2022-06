Reporter uccisi, occhi scomodi (Di giovedì 2 giugno 2022) Non basta più la scritta «Press» (stampa) sull’auto o sul giubbotto antiproiettile, così come non è più sufficiente la croce rossa sui veicoli perché giornalisti e operatori umanitari vengano risparmiati da bombardamenti o spari. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 2 giugno 2022) Non basta più la scritta «Press» (stampa) sull’auto o sul giubbotto antiproiettile, così come non è più sufficiente la croce rossa sui veicoli perché giornalisti e operatori umanitari vengano risparmiati da bombardamenti o spari.

webecodibergamo : Abbiamo pubblicato gli editoriali di oggi. Buona lettura! - GraziaVentura3 : RT @sandraamurri1: UCCISI 8ANNI FA NON TUTTE LE MORTI SONO UGUALI CI SONO MORTI CHE CONTINUANO A PARLARE - MianiAttilio : GUERRA UCRAINA: OTTO I REPORTER UCCISI International Web Post - International Web Post - giotto1963 : RT @sandraamurri1: UCCISI 8ANNI FA NON TUTTE LE MORTI SONO UGUALI CI SONO MORTI CHE CONTINUANO A PARLARE - GiannettiGiann1 : RT @Agenzia_Italia: Dall'inizio della guerra in #Ucraina ???? sono stati uccisi 8 reporter _ Frederic Leclerc-Imhoff, 32 anni, è l'ultimo d… -