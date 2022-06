Juve-De Sciglio, sì al rinnovo: le cifre! (Di giovedì 2 giugno 2022) In attesa dei colpi in entrata in questa sessione di mercato, la Juventus pensa ai rinnovi e porta al termine la trattativa con il difensore bianconero Mattia De Sciglio. De Sciglio Juventus rinnovo Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 2 Juventino nei prossimi giorni firmerà il prolungamento del contratto che lo legherà al club piemontese. Dopo un rapporto altalenante con dirigenza e tifosi, che lo ha portato anche a vestire la maglia del Lione nella scorsa stagione, quest’anno De Sciglio ha dato prova di maturità; facendosi trovare sempre pronto quando Allegri, che lo ha voluto fortemente nel 2017, lo ha chiamato in causa. Il classe ’92 continuerà a vestire bianconero almeno fino al 2025, ma percepirà un contratto dimezzato, 1,5 milioni ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) In attesa dei colpi in entrata in questa sessione di mercato, lantus pensa ai rinnovi e porta al termine la trattativa con il difensore bianconero Mattia De. DentusCome riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 2ntino nei prossimi giorni firmerà il prolungamento del contratto che lo legherà al club piemontese. Dopo un rapporto altalenante con dirigenza e tifosi, che lo ha portato anche a vestire la maglia del Lione nella scorsa stagione, quest’anno Deha dato prova di maturità; facendosi trovare sempre pronto quando Allegri, che lo ha voluto fortemente nel 2017, lo ha chiamato in causa. Il classe ’92 continuerà a vestire bianconero almeno fino al 2025, ma percepirà un contratto dimezzato, 1,5 milioni ...

