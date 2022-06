Inflazione record Gli economisti non sono oracoli - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 2 giugno 2022) Davide Nitrosi Nessuno sul momento si sentì di rispondere, solo dopo qualche settimana i professori della prestigiosa scuola londinese, ovvero il Gotha degli economisti, abbozzarono una lettera di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Davide Nitrosi Nessuno sul momento si sentì di rispondere, solo dopo qualche settimana i professori della prestigiosa scuola londinese, ovvero il Gotha degli, abbozzarono una lettera di ...

Advertising

HuffPostItalia : Inflazione record e caro bollette si fanno sentire: a Milano migliaia in fila al Pane quotidiano - antoniomisiani : L’Italia è ultima per dinamica salariale. Con l’inflazione record, è urgente un patto sociale per aumentare salari… - RobertoScolla : RT @MicheleBonates3: Benzina a 2,50 al Litro,Spread a 200 punti base, inflazione al 7% quasi,mai così alta dal 1986,entrare al supermercato… - stefanoedo : RT @MicheleBonates3: Benzina a 2,50 al Litro,Spread a 200 punti base, inflazione al 7% quasi,mai così alta dal 1986,entrare al supermercato… - dadawall : #LaStampa #Inflazione, a maggio +6,9: è il record dal 1986. L’Istat: cala la spesa delle famiglie, -0,9 per cento… -