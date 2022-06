Dacia Sandero Stepway - I dettagli e i prezzi di tutti gli allestimenti (Di giovedì 2 giugno 2022) La Dacia Sandero è una delle auto più scelte dagli italiani. costantemente nella top 10 delle vetture più vendute e pure nel resto d'Europa ha conquistato centinaia di migliaia di clienti. La cinque porte ha molti punti di forza, come la spaziosità, le dimensioni compatte e i motori attenti ai consumi, ma la chiave del suo successo è il prezzo. Il suo listino, infatti, parte da 11.500 euro, ma molti la scelgono con qualche accessorio in più e preferiscono passare alla più costosa versione ispirata al mondo delle Suv e delle crossover, la Sandero Stepway (proposta con prezzi a partire da 14.400 euro). Per questo, abbiamo deciso di analizzare nel dettaglio l'offerta della segmento B, spulciando i listini per trovare tutte le dotazioni dei suoi allestimenti, gli optional ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 2 giugno 2022) Laè una delle auto più scelte dagli italiani. costantemente nella top 10 delle vetture più vendute e pure nel resto d'Europa ha conquistato centinaia di migliaia di clienti. La cinque porte ha molti punti di forza, come la spaziosità, le dimensioni compatte e i motori attenti ai consumi, ma la chiave del suo successo è il prezzo. Il suo listino, infatti, parte da 11.500 euro, ma molti la scelgono con qualche accessorio in più e preferiscono passare alla più costosa versione ispirata al mondo delle Suv e delle crossover, la(proposta cona partire da 14.400 euro). Per questo, abbiamo deciso di analizzare nelo l'offerta della segmento B, spulciando i listini per trovare tutte le dotazioni dei suoi, gli optional ...

LevaETH : Temblad ante mi Dacia Sandero - Keper : @PsCustomObject Quella che costa meno è Dacia Sandero, prendi gpl 1000 da 100cv, 13.700. Sotto quella cifra secondo me non trovi nulla - MotoriSuMotori : Dacia Sandero Streetway a 90 euro al mese con incentivi statali - - TascaPietro : spegnimento del fuoco i Pompieri concludono che a causare l'incendio è stata l'auto di mia figlia la Dacia Sandero… - TascaPietro : @daciaitalia Il sottoscritto Testa Pietro comunica per conto di mia figlia Testa Cinzia Piera, alla Dacia Italia l'… -