A Pillon non è bastata la blastata ricevuta da Salvini sulla storia dell'educazione sessuale in quinta elementare (Di giovedì 2 giugno 2022) Dare in pasto ai social (non) notizie basate su sondaggi (non) scientifici – dunque non affidabili – riportando solamente una parte (quelle elettoralmente più incline al proprio elettorato) di quelle rilevazioni e non contestualizzando i fatti. Una vera e propria escalation di dinamiche che nei giorni scorsi ha visto protagonista Matteo Salvini e oggi vede il ritorno in auge del suo collega di partito: il leghista Simone Pillon. Il tema, ancora una volta, è quello dell'educazione sessuale fin dalle scuole primarie. E, come fatto dal segretario del Carroccio, anche il senatore utilizza stessi termini e stessi temi per raccontare una storia non reale. LASCIAMO IN PACE I BAMBINI! Parlare di educazione sessuale, di sesso, di coito e penetrazione a bimbi delle scuole elementari? Dal 70% ...

