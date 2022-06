Sky, le novità in arrivo di giugno 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) La programmazione Sky di giugno punta su diversi titoli destinati a fare breccia nel pubblico. Tante, infatti, sono le serie tv al via, tutte di qualità e che abbracciano vari generi: il true crime The Staircase, la fantascienza di The Time Traverler's Wife, l'horror in Il villaggio dei dannati e The Baby, il crime di Agatha Christie e, perfino, lo sport, con una docuserie dedicata alla squadra di basket dei Los Angeles Lakers, diretta da Adam McKay (Don’t Look Up). Questi non sono che alcuni dei titoli dell'ampia offerta relativa alle serie tv del mese, a cui fanno da contraltare altrettanti documentari di Sky Arte e i film di Sky Cinema. A proposito, il canale dedicato alle collezioni cinematografiche a giugno si accende con la saga di dinosauri più amata di sempre, in occasione dell'uscita in sala di Jurassic World – Il Dominio. Come destreggiarsi ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) La programmazione Sky dipunta su diversi titoli destinati a fare breccia nel pubblico. Tante, infatti, sono le serie tv al via, tutte di qualità e che abbracciano vari generi: il true crime The Staircase, la fantascienza di The Time Traverler's Wife, l'horror in Il villaggio dei dannati e The Baby, il crime di Agatha Christie e, perfino, lo sport, con una docuserie dedicata alla squadra di basket dei Los Angeles Lakers, diretta da Adam McKay (Don’t Look Up). Questi non sono che alcuni dei titoli dell'ampia offerta relativa alle serie tv del mese, a cui fanno da contraltare altrettanti documentari di Sky Arte e i film di Sky Cinema. A proposito, il canale dedicato alle collezioni cinematografiche asi accende con la saga di dinosauri più amata di sempre, in occasione dell'uscita in sala di Jurassic World – Il Dominio. Come destreggiarsi ...

Advertising

emalombardini : Una nuova edizione di X Factor prenderà il via su Sky. Tante novità ci aspettano nella nuova edizione, a partire da… - Euromusica : Una nuova edizione di X Factor prenderà il via su Sky. Tante novità ci aspettano nella nuova edizione, a partire da… - AnnaMancini81 : Stasera in tv mercoledì 1 maggio 2022 – Tutti i programmi in onda - Aless_Digitale : #News #DTT Novità nel Mux Mediaset1 Ch 46 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). Fine delle trasmissioni per i can… - Aless_Digitale : #News #DTT Novità nel Mux DFree Ch 23 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). Aggiunti i canali 'Sky Sport Uno HD'… -

Le serie tv da guardare a giugno guarda su Sky Atlantic The Boys - terza stagione dal 3 giugno su Amazon Prime Video Torna The Boys ,... Tra le novità di questa stagione, sempre più spinta, l arrivo di Jensel Ackle di Supernatural . ... Roma su Solbakken del Bodo Glimt: la strategia giallorossa. Le news di calciomercato La corsa della Roma al giocatore c'è e non sono da escludere novità nei prossimi giorni. Non solo Solbakken: le altre idee della Roma approfondimento Chi sono Bissouma e Celik: i profili Il club ... Sky Sport guarda suAtlantic The Boys - terza stagione dal 3 giugno su Amazon Prime Video Torna The Boys ,... Tra ledi questa stagione, sempre più spinta, l arrivo di Jensel Ackle di Supernatural . ...La corsa della Roma al giocatore c'è e non sono da escluderenei prossimi giorni. Non solo Solbakken: le altre idee della Roma approfondimento Chi sono Bissouma e Celik: i profili Il club ... Milan a RedBird, le news sulla cessione LIVE