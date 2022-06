Siena, la famiglia del piccolo Mustafa si allarga: a luglio nascerà la sorellina Maria (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per approfondire : Articolo : Mustafa, il bambino siriano senza arti, va a Budrio: presto la riabilitazione Articolo : Malore per Munzir, presto le dimissioni La missione al centro di Budrio slitta ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per approfondire : Articolo :, il bambino siriano senza arti, va a Budrio: presto la riabilitazione Articolo : Malore per Munzir, presto le dimissioni La missione al centro di Budrio slitta ...

Advertising

qn_lanazione : #Siena, la famiglia del piccolo #Mustafa si allarga: a luglio nascerà la sorellina Maria - RobDiPietra : RT @unisiena: ??6-7/6. Convegno 'Oltre la famiglia e lo stato: quali riforme per il capitalismo italiano?' Complesso didattico San Francesco… - unisiena : ??6-7/6. Convegno 'Oltre la famiglia e lo stato: quali riforme per il capitalismo italiano?' Complesso didattico San… - SienaFree : All'Università di Siena il convegno ''Oltre la famiglia e lo Stato: quali riforme per il capitalismo italiano'' - VeraEsincera : RT @Avvenire_Nei: Musfafa e il papà a Budrio per le protesi: inizia una nuova vita -