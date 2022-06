Russificare i bambini ucraini. Putin lancia l’invasione degli affetti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Che la guerra mossa da Putin non sia solo un’avanzata nei territori ucraini ma miri a inglobare militarmente, economicamente, culturalmente l’Ucraina lo dimostra il decreto che Putin ha firmato due giorni fa e che prevede la russificazione dei bambini ucraini. Un decreto firmato due giorni fa da Putin prevede la russificazione dei bambini ucraini Dopo più di tre mesi di guerra più di un milione di ucraini risultano profughi in Russia. Che siano profughi volontari o bottino umano è difficile da sapere, inquinati come siamo dalla propaganda bellica. Di certo però secondo l’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite parliamo di circa 200mila minori e di quasi 2mila minori non accompagnati, arrivati in Russia senza genitori e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Che la guerra mossa danon sia solo un’avanzata nei territorima miri a inglobare militarmente, economicamente, culturalmente l’Ucraina lo dimostra il decreto cheha firmato due giorni fa e che prevede la russificazione dei. Un decreto firmato due giorni fa daprevede la russificazione deiDopo più di tre mesi di guerra più di un milione dirisultano profughi in Russia. Che siano profughi volontari o bottino umano è difficile da sapere, inquinati come siamo dalla propaganda bellica. Di certo però secondo l’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite parliamo di circa 200mila minori e di quasi 2mila minori non accompagnati, arrivati in Russia senza genitori e ...

