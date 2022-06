Modena | bambino caduto dal balcone | è grave Arrestata la babysitter | «Non aveva mai dato segni di squilibrio»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilha 13 mesi ed è in prognosi riservata. La donna, Monica Santi, 32 anni, incensurata, non ha risposto alle domande: «È sotto choc, non ricorda nulla». Decisiva la testimonianza della signora delle pulizie

È in stato di arresto nel carcere dicon l'accusa di tentato omicidio la babysitter di 32 anni che martedì mattina era in casa con undi 13 mesi, caduto dal secondo piano a Soliera , nel modenese. 'La ragazza è in stato ...'La ragazza è incensurata e laureata, lavorava in quella casa da gennaio, si occupava delper otto ore al giorno'. Sarà il gip dia decidere se convalidare l'arresto.Precisamente in una villetta che si trova a Soliera, in provincia di Modena. Il primo a lanciare l’allarme ai sanitari, è stato uno dei vicini di casa. Ha trovato il bambino di appena 13 mesi, a terra ...Il bambino, salvato da una vicina di casa ... Filtra pochissimo dall’indagine che il procuratore di Modena Luca Masini ha affidato al sostituto Pasquale Mazzei. L’avvocato d’ufficio che sta seguendo ...