Milano: gup, ok a rito abbreviato per Genovese, sentenza 19 settembre (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Alberto Genovese, l'ex manager a processo per due violenze sessuali, sarà processato con rito abbreviato condizionato a una consulenza psicologica richiesta dalla difesa e dall'acquisizione di produzione documentale. Lo ha stabilito il gup di Milano Chiara Valori che ha fissato anche le prossime tappe del processo che si terrà dunque a porte chiuse. Nella prossima udienza del 27 giugno prenderà la parola in aula proprio l'imputato, quindi parlerà l'ex fidanzata e la psicologa per far luce sullo stato dell'imprenditore di start up che si sta curando in una comunità. Il 7 luglio sarà la volta della pubblica accusa, rappresentata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, mentre il 18 luglio l'udienza sarà dedicata alla difesa di Genovese.

