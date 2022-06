Kate Moss e Johnny Depp di nuovo insieme a Londra (Di mercoledì 1 giugno 2022) La top model, che solo una settimana fa ha testimoniato in favore dell'ex nel processo contro Amber Heard, ha assistito all'esibizione del divo alla Royal Albert Hall, e poi lo ha raggiunto nel backstage, a fine concerto. E su Twitter i fan si sono scatenati Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 giugno 2022) La top model, che solo una settimana fa ha testimoniato in favore dell'ex nel processo contro Amber Heard, ha assistito all'esibizione del divo alla Royal Albert Hall, e poi lo ha raggiunto nel backstage, a fine concerto. E su Twitter i fan si sono scatenati

