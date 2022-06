Isola dei Famosi 2022, accolta la richiesta degli ambientalisti: il dettaglio che non sfugge (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un’altra puntata dell’Isola dei Famosi si è conclusa e ancora una volta non sono mancati i colpi di scena. Mentre ci avviciniamo al capolinea, i telespettatori hanno notato un dettaglio molto interessante durante la diretta. Non a caso, i naufraghi non si sono “lavati” in mare dopo una prova col fango, cosa che accadeva nelle passate live. Il motivo di questo cambiamento arriva dall’esplicita richiesta degli ambientalisti, la quale è stata accolta dagli autori. Isola 2022, brutto incidente per Alvin L'inviato ha fatto sapere di aver subito un infortunio piuttosto serio durante il soggiorno in Honduras Isola dei ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un’altra puntata dell’deisi è conclusa e ancora una volta non sono mancati i colpi di scena. Mentre ci avviciniamo al capolinea, i telespettatori hanno notato unmolto interessante durante la diretta. Non a caso, i naufraghi non si sono “lavati” in mare dopo una prova col fango, cosa che accadeva nelle passate live. Il motivo di questo cambiamento arriva dall’esplicita, la quale è statadagli autori., brutto incidente per Alvin L'inviato ha fatto sapere di aver subito un infortunio piuttosto serio durante il soggiorno in Hondurasdei ...

