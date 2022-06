Giorgia Soleri e l’aborto a 21 anni: «La ginecologa mi ha sgridato. La vulvodinia? È stata un’autodiagnosi» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giorgia Soleri, poetessa e influencer oltre che fidanzata di Damiano David dei Maneskin, parla in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera del suo aborto a 21 anni e della sua raccolta di poesie “La signorina Nessuno” edita da Vallardi. «Sono andata in consultorio e sono stata aggredita dalla ginecologa, che mi sgridò dicendo che noi giovani facciamo sesso senza precauzioni e usiamo l’aborto come contraccettivo, senza sapere nulla della mia storia», dice. E ancora: «Ero giovanissima, avevo problemi di salute mentale ed economici, non avevo un lavoro con entrate certe. Il momento in cui mi sono interfacciata col mondo sanitario è stato un’esperienza che mi è stata fatta vivere in modo estremamente negativo. La 194 ha lacune enormi che dovrebbero essere prese in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022), poetessa e influencer oltre che fidanzata di Damiano David dei Maneskin, parla in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera del suo aborto a 21e della sua raccolta di poesie “La signorina Nessuno” edita da Vallardi. «Sono andata in consultorio e sonoaggredita dalla, che mi sgridò dicendo che noi giovani facciamo sesso senza precauzioni e usiamocome contraccettivo, senza sapere nulla della mia storia», dice. E ancora: «Ero giovanissima, avevo problemi di salute mentale ed economici, non avevo un lavoro con entrate certe. Il momento in cui mi sono interfacciata col mondo sanitario è stato un’esperienza che mi èfatta vivere in modo estremamente negativo. La 194 ha lacune enormi che dovrebbero essere prese in ...

