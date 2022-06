Gattuso a un passo dal Valencia | firmerà un biennale

Advertising

CalcioNews24 : #Valencia, a un passo la firma di #Gattuso - herbertharriola : RT @86_longo: Rino Gattuso a un passo dal Valencia ?? - Parliamotutto : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Gattuso ad un passo dal Valencia, la chiusura dell'accordo è imminente - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Gattuso ad un passo dal Valencia, la chiusura dell'accordo è imminente - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Gattuso ad un passo dal Valencia, la chiusura dell'accordo è imminente -

... conferma anche la radio ufficiale del club spagnolo Gennaroè sempre più vicino a ...il presidente del club spagnolo Peter Lim a Singapore l'ex allenatore di Milan e Napoli è a un...prenderebbe il posto di José Bordalás, che non ha completato i due anni di contratto sulla panchina e al quale il club dovrà pagare un indennizzo di 700.000 euro per l'interruzione del ...Il Valencia è sul punto di annunciare l'ingaggio di Rino Gattuso come allenatore. Lo scrive il sito ufficiale del quotidiano Marca che cita la radio ufficiale del club dei pipistrelli. (ANSA) ...Arrivano solo che conferme: Gennaro Gattuso si appresta a diventare il nuovo allenatore del Valencia, con cui l'italiano dovrebbe accordarsi per i prossimi due anni. L'allenatore ...