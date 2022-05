Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 3.218 contagi: a Roma 1.942 casi (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 3.210 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 maggio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. “oggi nel Lazio, su 5.972 tamponi molecolari e 20.185 tamponi antigenici per un totale di 26.157 tamponi, si registrano 3.218 nuovi casi positivi (+1.985), sono 2 i decessi (-3), 582 i ricoverati (-15), 31 le terapie intensive (-2) e +4.404 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.942”, comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Questa la situazione nel dettaglio nelle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 720 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 3.210 i nuovida coronavirus31 maggio nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 2 morti. “nel, su 5.972 tamponi molecolari e 20.185 tamponi antigenici per un totale di 26.157 tamponi, si registrano 3.218 nuovipositivi (+1.985), sono 2 i decessi (-3), 582 i ricoverati (-15), 31 le terapie intensive (-2) e +4.404 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,3%. Icittà sono a quota 1.942”, comunica l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Questa la situazione nel dettaglio nelle24 ore. Asl1: sono 720 i nuovie 0 i decessi. Asl ...

