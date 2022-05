Repubblica Centrafricana, abolita la pena di morte: “Nel continente tanti passi in avanti” (Di martedì 31 maggio 2022) “L’Assemblea nazionale ha adottato per acclamazione la legge che abolisce la pena di morte nella Repubblica Centrafricana”, lo ha detto, davanti ai deputati, il presidente dell’Assemblea Mathieu Sarandji tra gli applausi. Una volta tanto dunque una buona notizia: la Repubblica Centrafricana ha abolito la pena capitale, e si attende ora solo la promulgazione da parte del Capo dello Stato, Faustin Archange Touadéra. Dato tanto più significativo in quanto ci troviamo in un Paese alle prese con la guerra civile. La notizia è stata diffusa, tra gli altri, dalla Comunità di Sant’Egidio. Il presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin Archange Touadéra, durante la Conferenza Nazionale della Cooperazione allo ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 31 maggio 2022) “L’Assemblea nazionale ha adottato per acclamazione la legge che abolisce ladinella”, lo ha detto, dai deputati, il presidente dell’Assemblea Mathieu Sarandji tra gli applausi. Una volta tanto dunque una buona notizia: laha abolito lacapitale, e si attende ora solo la promulgazione da parte del Capo dello Stato, Faustin Archange Touadéra. Dato tanto più significativo in quanto ci troviamo in un Paese alle prese con la guerra civile. La notizia è stata diffusa, tra gli altri, dalla Comunità di Sant’Egidio. Il presidente della, Faustin Archange Touadéra, durante la Conferenza Nazionale della Cooperazione allo ...

Pubblicità

MSF_ITALIA : Un nostro collega è stato ucciso da tre colpi di arma da fuoco a Moyenne-Sido, in Repubblica Centrafricana, sparati… - amnestyitalia : #BuoneNotizie Repubblica Centrafricana - Il 27 maggio l'Assemblea nazionale ha approvato per acclamazione e in uno… - rtl1025 : ?? Un dipendente locale di Medici senza frontiere è stato 'ucciso' da un militare nella Repubblica Centrafricana. Lo… - Luce_news : Repubblica Centrafricana, abolita la pena di morte: “Nel continente tanti passi in avanti” - Teresa02247224 : RT @MSF_ITALIA: Un nostro collega è stato ucciso da tre colpi di arma da fuoco a Moyenne-Sido, in Repubblica Centrafricana, sparati da un d… -