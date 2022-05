RedBird: il fondo Americano acquisisce il Milan (Di martedì 31 maggio 2022) Da un fondo Americano all’altro, il Milan Campione d’Italia sta cambiando proprietà. In tempi brevissimi arriveranno le firme che sanciranno il passaggio delle quote di maggioranza del Club dalla Elliott Management Corporation a RedBird. Paul Singer domenica era a Reggio Emilia a seguire la partita scudetto del Milan e dopo i festeggiamenti è rientrato a New York. Sulla tratta opposta, dagli States ha raggiunto Milano Gerry Cardinale, fondatore di RedBird. Dopo il cambio di proprietà si penserà già al mercato in entrata per continuare il percorso di crescita di una squadra giovane, e che ha ancora fame di conquistare nuove vittorie. Il Milan guarda in Belgio: piacciono Lang e De Ketelaere RedBird: il nuovo proprietario del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 31 maggio 2022) Da unall’altro, ilCampione d’Italia sta cambiando proprietà. In tempi brevissimi arriveranno le firme che sanciranno il passaggio delle quote di maggioranza del Club dalla Elliott Management Corporation a. Paul Singer domenica era a Reggio Emilia a seguire la partita scudetto dele dopo i festeggiamenti è rientrato a New York. Sulla tratta opposta, dagli States ha raggiuntoo Gerry Cardinale, fondatore di. Dopo il cambio di proprietà si penserà già al mercato in entrata per continuare il percorso di crescita di una squadra giovane, e che ha ancora fame di conquistare nuove vittorie. Ilguarda in Belgio: piacciono Lang e De Ketelaere: il nuovo proprietario del ...

