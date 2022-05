Putin perde anche Yumashev | il genero di Eltsin che lo lanciò ai vertici del Cremlino si è dimesso da consigliere

Pubblicità

ilfoglio_it : Berlusconi ha detto letteralmente che l’Europa deve convincere l’Ucraina a dare a Putin quello che chiede, ha parla… - joost700 : @OGiannino Quindi se Putin vince l'iguana perde, visto che ha armato gli ucraini, e se ne va? I perdenti devono esser mandati a casa - SirBurt3 : Se ne va un altro pezzo del potere di #Putin. Il Criminale di guerra, dopo che sono 'stati suicidati' 5 consiglieri… - CordioliMirco : RT @laltrodiego: 'Putin si alza tardi al mattino' - BrusatiLoriana : RT @ilgiornale: Oltre al cancro e al morbo di Parkinson, Putin avrebbe seri problemi di vista e gli rimarrebbero da vivere solo tre anni: e… -

VALENTIN YUMASHEV Dal 'Corriere della Sera' Valentin Yumashev, genero dell'ex presidente russo, Boris Eltsin, ha lasciato l'incarico di consigliere di Vladimir. A darne notizia è stata la Reuters . Lyudmila Telen, primo vicedirettore esecutivo ...Dirigeva l'amministrazione presidenziale nel 1997 quando, un'ex spia del KGB a cui era stato assegnato un lavoro amministrativo di medio rango al Cremlino un anno prima, fu promosso vice capo ... Putin perde anche Yumashev, il genero di Eltsin che lo lanciò ai vertici del Cremlino si è dimesso da consigli Nel gennaio 2020, secondo il sito web del Cremlino, Putin ha visitato la figlia di Eltsin, Tatyana, a casa sua per congratularsi con lei per il suo compleanno A marzo, Anatoly Chubais, un'altra figura ...La dinamica della guerra deve tornare a favore dell'Ucraina prima che ci sia una prospettiva di un accordo di pace accettabile La guerra in Ucraina spiega Racman si combatte essenzialmente su tre ...