Processo Johnny Depp-Amber Heard, la pessima scelta di trasformarlo in show tv (Di martedì 31 maggio 2022) Permettere al pubblico di assistere alle deposizioni, visionare le prove e conoscere ogni particolare del procedimento ha reso a tutti gli effetti questa controversia legale una sorta di show. A decidere, quindi, sarà anche il tribunale dell’opinione pubblica Leggi su vanityfair (Di martedì 31 maggio 2022) Permettere al pubblico di assistere alle deposizioni, visionare le prove e conoscere ogni particolare del procedimento ha reso a tutti gli effetti questa controversia legale una sorta di. A decidere, quindi, sarà anche il tribunale dell’opinione pubblica

Pubblicità

paoloigna1 : RT @stealoia: Perché tutti credono a Johnny Depp e non credono all'ex moglie Amber Heard? Un processo che sembra una soap, ma non lo è. Sil… - onlyxthexbr4ve : RT @pilloIe: pisciata sotto per la mia conologia di youtube fatta al 99% da video di true crime e dal processo di johnny depp e poi nell'1%… - infoitcultura : Processo Depp Heard, dove ha perso Amber e perché Johnny vincerà? - ancafeine : @pondgitsun3 Per chi difende Johnny: vi siete persi il primo processo dove sono stati presentati messaggi con minac… - kyranmind13 : @Eli74505503 Ciao carissima, domani vediamo cosa viene fuori dal processo. Una delle mie die carissime amiche ameri… -