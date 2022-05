Millie Bobby Brown vittima di stalking: emessa un’ordinanza di protezione (Di martedì 31 maggio 2022) L’attrice che il pubblico di Netflix ha visto crescere grazie al suo ruolo di Undici, la bambina con i poteri speciali in Stranger Things – di cui proprio il 27 maggio 2022 è uscita la prima parte della quarta stagione – è stata perseguitata da un uomo. Uno stalker avrebbe raggiunto Millie Bobby Brown, mentre si trovava sul set del suo nuovo film, Damsel. A quanto pare, a difesa della ragazza di 18 anni sarebbe intervenuto anche un tribunale, come riportato da The Sun. Vi raccomandiamo... Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi insieme (anche) a Natale Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – Dalian Martin il suo nome – avrebbe ingannato la sicurezza per intrufolarsi sul set londinese e avvicinarsi alla star durante le riprese. ... Leggi su diredonna (Di martedì 31 maggio 2022) L’attrice che il pubblico di Netflix ha visto crescere grazie al suo ruolo di Undici, la bambina con i poteri speciali in Stranger Things – di cui proprio il 27 maggio 2022 è uscita la prima parte della quarta stagione – è stata perseguitata da un uomo. Uno stalker avrebbe raggiunto, mentre si trovava sul set del suo nuovo film, Damsel. A quanto pare, a difesa della ragazza di 18 anni sarebbe intervenuto anche un tribunale, come riportato da The Sun. Vi raccomandiamo...e Jake Bongiovi insieme (anche) a Natale Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – Dalian Martin il suo nome – avrebbe ingannato la sicurezza per intrufolarsi sul set londinese e avvicinarsi alla star durante le riprese. ...

