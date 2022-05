“L’Isola dei Famosi”, una maledizione colpisce Soleil Sorge: rimandato l’arrivo a Playa Palapa (Di martedì 31 maggio 2022) Attesissimo l’arrivo di due nuove naufraghe a “L’Isola dei Famosi”: Soleil Sorge e Vera Gemma. Il pubblico si aspettava di vedere entrare in gioco “Le piratesse” nella puntata di lunedì 30 maggio 2022 ma così non è stato. Soleil Sorge e Vera Gemma a “L’Isola dei Famosi” Durante la ventunesima puntata del reality, Ilary Blasi ha annunciato due nuovi arrivi su Playa Palapa. Soleil Sorge e Vera Gemma sono dunque già sbarcate in Honduras, ma non ancora ufficialmente in gioco, a creare scompiglio tra gli altri naufraghi. “L’Isola per me è stata la prova più difficile da affrontare, ma la più bella da superare”, ha dichiarato Soleil nella ... Leggi su tvzap (Di martedì 31 maggio 2022) Attesissimodi due nuove naufraghe a “dei”:e Vera Gemma. Il pubblico si aspettava di vedere entrare in gioco “Le piratesse” nella puntata di lunedì 30 maggio 2022 ma così non è stato.e Vera Gemma a “dei” Durante la ventunesima puntata del reality, Ilary Blasi ha annunciato due nuovi arrivi sue Vera Gemma sono dunque già sbarcate in Honduras, ma non ancora ufficialmente in gioco, a creare scompiglio tra gli altri naufraghi. “per me è stata la prova più difficile da affrontare, ma la più bella da superare”, ha dichiaratonella ...

