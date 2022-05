Lamborghini | i piloti ammessi per Young Drivers e GT3 Junior Program

Pubblicità

QN Motori

... offrendo dal 2014 aiemergenti un percorso professionale non solo focalizzato sulle corse, ma anche come istruttori e collaudatori. Il progetto offre aiun pacchetto di ...Lo scrive la casa di Sant'Agata Bolognese nella sezione del proprio sito dedicata proprio al mondo dei. Come diventareLe opzioni sono diverse. Sotto la ... Come diventare pilota in Lamborghini La compagnia aerea si rifà il look sette mesi dopo il decollo. Divise di Brunello Cucinelli, cucina a bordo dello chef Enrico Bartolini e nuovi arredamenti di Walter De Silva ...Partecipa al giveaway e vinci il DTM di imola sabato 18 e domenica 19 giugno. In palio 2 posti PIT WALL con Meet e Greet con i piloti Lamborghini e 50 ingressi in tribuna.