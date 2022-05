Juve | incontro per Molina

Pubblicità

_Morik92_ : Su #DiMaria, previsti riscontri concreti nell'incontro che avverrà in settimana tra la #Juve e il suo entourage. - AlfredoPedulla : Kostic aspettava incontro Perisic (seguito anche dai bianconeri prima che scegliesse il Tottenham) perché sperava e… - _Morik92_ : L'incontro tra la #Juve e l'entourage di #DiMaria avverrà domani a Londra. Le parti sono vicine, ma si discute anc… - infoitsport : Juve, senti Di Maria: 'Voglio chiudere la carriera al Rosario'. Fissato l'incontro decisivo, ma c'è un rischio - infoitsport : Juve, Molina 'a fuoco lento': spunta un incontro a Londra, si pensa anche a una contropartita -

Unche sposta poco, anzi niente. A rappresentare Mkhtharyan Rafaela Pimenta , l'avvocato ... dopo il trasferimento ufficiale allalo scorso gennaio : 70 milioni (+ 10 di bonus) il costo ...Commenta per primo Giorgio Chiellini a un passo dagli Stati Uniti . Giovedì l'entourage dell'ormai ex capitano dellaincontrerà a Londra i dirigenti del Los Angeles FC , la squadra impegnata in MLS che ormai da tempo ha manifestato un forte interesse per il difensore. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma ...(Calcio mercato web) La volontà della famiglia si rifarà indubbiamente a ciò che sarà conveniente per la situazione professionale di Di Maria Di Maria, il futuro è da decidere: la Juventus in avanti.Nonostante il forte pressing dell'Atletico Madrid, la Juventus non ha mollato la pista che porta a Nahuel Molina, terzino destro dell'Udinese. Come ripo ...