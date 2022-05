Fda approva nuova terapia per Leucemia mieloide acuta con mutazione (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – L’azienda farmaceutica Servier ha annunciato che la Food and Drug Administration (Fda) ha approvato ivosidenib in combinazione con azacitidina per il trattamento di pazienti con nuova diagnosi di Leucemia mieloide acuta (Lma) con mutazione Idh1 negli adulti over 75 o che hanno comorbidità che precludono l’uso della chemioterapia di induzione intensiva. Ivosidenib è la prima target therapy diretta contro il metabolismo del cancro approvata in combinazione con azacitidina per i pazienti di nuova diagnosi per Lma con mutazione di Idh1. Lo studio Agile è stato l’unico studio di fase 3 progettato specificamente per i pazienti con nuova diagnosi di Lma con mutazione di Idh1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – L’azienda farmaceutica Servier ha annunciato che la Food and Drug Administration (Fda) hato ivosidenib in combinazione con azacitidina per il trattamento di pazienti condiagnosi di(Lma) conIdh1 negli adulti over 75 o che hanno comorbidità che precludono l’uso della chemiodi induzione intensiva. Ivosidenib è la prima target therapy diretta contro il metabolismo del cancrota in combinazione con azacitidina per i pazienti didiagnosi per Lma condi Idh1. Lo studio Agile è stato l’unico studio di fase 3 progettato specificamente per i pazienti condiagnosi di Lma condi Idh1 ...

