Ex Ilva: Stato al 60% solo nel 2024, ira sindacati, Giorgetti ci convochi (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Lo Stato salirà al 60% in Acciaierie d’Italia solo nel 2024. Per i prossimi 2 anni dunque resterà al 38%. La decisione, nell’aria da alcuni mesi, è stata formalizzata solo oggi con il d oppio accordo firmato a Milano tra Ilva ed Acciaierie d’Italia, per la proroga dell’affitto dei complessi aziendali di Ilva in As, e poi tra Arcelor Mittal ed Invitalia con cui è Stato riscritto il contratto che ridefinisce l’investimento e il patto parasociale già siglato nel dicembre del 2020, al termine di una lunga e aspra vertenza. L’intesa di oggi comunque riconferma l’assetto di governance: Franco Bernabè resterà presidente e Lucia Morselli amministratore delegato così come, secondo quanto riferisce ancora Invitalia, viene ribadita la validità “dell’ambizioso ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Losalirà al 60% in Acciaierie d’Italianel. Per i prossimi 2 anni dunque resterà al 38%. La decisione, nell’aria da alcuni mesi, è stata formalizzataoggi con il d oppio accordo firmato a Milano traed Acciaierie d’Italia, per la proroga dell’affitto dei complessi aziendali diin As, e poi tra Arcelor Mittal ed Invitalia con cui èriscritto il contratto che ridefinisce l’investimento e il patto parasociale già siglato nel dicembre del 2020, al termine di una lunga e aspra vertenza. L’intesa di oggi comunque riconferma l’assetto di governance: Franco Bernabè resterà presidente e Lucia Morselli amministratore delegato così come, secondo quanto riferisce ancora Invitalia, viene ribadita la validità “dell’ambizioso ...

