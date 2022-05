Cucchi: «Non bisogna dissanguarsi per trattenere Koulibaly: ok il rinnovo ma senza indebitarsi» (Di martedì 31 maggio 2022) Il noto giornalista della Rai Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di 1StationRadio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate, raccolte da calcioinpillole.com. La Lazio (Cucchi è tifoso della Lazio) è interessata a Mertens… «E sarei felice se l’interessamento potesse concretizzarsi. Il giocatore l’ho sempre apprezzato, anche se sono dispiaciuto per Napoli, dato che è molto legato alla città. Mi pare di capire che le proposte di ingaggio, molto ridotte, potrebbero farlo finire sul mercato. Il giocatore è molto apprezzato da Sarri, il quale è stato lo scopritore delle sue doti di bomber, quello che concretamente gli ha cambiato la carriera. Sarebbe un acquisto importante per la Lazio» A proposito di Sarri, sembra aver rinnovato con la Lazio… «Pare che sia ormai ufficiale. Se così fosse, sarei davvero felice. Ha lavorato bene e si è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Il noto giornalista della Rai Riccardoè intervenuto ai microfoni di 1StationRadio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate, raccolte da calcioinpillole.com. La Lazio (è tifoso della Lazio) è interessata a Mertens… «E sarei felice se l’interessamento potesse concretizzarsi. Il giocatore l’ho sempre apprezzato, anche se sono dispiaciuto per Napoli, dato che è molto legato alla città. Mi pare di capire che le proposte di ingaggio, molto ridotte, potrebbero farlo finire sul mercato. Il giocatore è molto apprezzato da Sarri, il quale è stato lo scopritore delle sue doti di bomber, quello che concretamente gli ha cambiato la carriera. Sarebbe un acquisto importante per la Lazio» A proposito di Sarri, sembra aver rinnovato con la Lazio… «Pare che sia ormai ufficiale. Se così fosse, sarei davvero felice. Ha lavorato bene e si è ...

