Beach volley, Mondiali Roma 2022: sorteggiati i gironi. I i rivali degli azzurri (Di martedì 31 maggio 2022) Si è svolto al Baltic Hotel di Jurmala, nella giornata che precede il Challenge in Lettonia, il sorteggio del Mondiale di Beach volley che si svolge a Roma dal 10 al 19 di giugno. Nove le coppie italiane al via, quattro femminili e cinque maschili. In campo maschile sorteggio tutto sommato abbordabile per Enrico Rossi e Adrian Carambula che sono stati inseriti nel gruppo A. Gli azzurri se la vedranno con i brasiliani Bruno Schmidt (campione olimpico di Rio 2016) e Saymon, coppia che finora non ha ottenuto risultati di rilievo in stagione e con due binomi sulla carta di livello inferiore come i fratelli argentini Capogrosso/Capogrosso che hanno iniziato quest’anno la loro avventura assieme e i rappresentanti del Gambia Jawo/Jarra. Girone più complicato per Daniele Lupo e Alex Ranghieri che nel gruppo B se la vedranno ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Si è svolto al Baltic Hotel di Jurmala, nella giornata che precede il Challenge in Lettonia, il sorteggio del Mondiale diche si svolge adal 10 al 19 di giugno. Nove le coppie italiane al via, quattro femminili e cinque maschili. In campo maschile sorteggio tutto sommato abbordabile per Enrico Rossi e Adrian Carambula che sono stati inseriti nel gruppo A. Glise la vedranno con i brasiliani Bruno Schmidt (campione olimpico di Rio 2016) e Saymon, coppia che finora non ha ottenuto risultati di rilievo in stagione e con due binomi sulla carta di livello inferiore come i fratelli argentini Capogrosso/Capogrosso che hanno iniziato quest’anno la loro avventura assieme e i rappresentanti del Gambia Jawo/Jarra. Girone più complicato per Daniele Lupo e Alex Ranghieri che nel gruppo B se la vedranno ...

