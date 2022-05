WhatsApp, cambia tutto: ecco come registrare il "vocale sospeso", a cosa serve e quando usarlo (Di lunedì 30 maggio 2022) Rivoluzione su WhatsApp, arriva il messaggio vocale sospeso. La piattaforma di messaggistica infatti ha dato la possibilità a gli utenti di riascoltare il messaggio prima di inviarlo e di mettere in pausa la registrazione per proseguire in un secondo momento con l'invio della clip vocale. Ma la vera novità che in pochi conoscono è quella del "vocale sospeso". Il trucco permette di mettere in pausa non solo l'invio del messaggio ma anche la stessa registrazione del vocale per poter magari chattare con un altro destinatario su WhatsApp. Per mettere in pratica questo trucco bisogna fare uno swipe verso l'alto sull'icona del microfono. A questo punto viene attivato un lucchetto e dunque si può utilizzare l'app anche per fare altro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Rivoluzione su, arriva il messaggio. La piattaforma di messaggistica infatti ha dato la possibilità a gli utenti di riascoltare il messaggio prima di inviarlo e di mettere in pausa la registrazione per proseguire in un secondo momento con l'invio della clip. Ma la vera novità che in pochi conoscono è quella del "". Il trucco permette di mettere in pausa non solo l'invio del messaggio ma anche la stessa registrazione delper poter magari chattare con un altro destinatario su. Per mettere in pratica questo trucco bisogna fare uno swipe verso l'alto sull'icona del microfono. A questo punto viene attivato un lucchetto e dunque si può utilizzare l'app anche per fare altro, ...

