VIDEO | Samuele Bersani torna a casa in autobus, i passeggeri cantano la sua "Spaccacuore" (Di lunedì 30 maggio 2022) "tornare a casa in autobus insieme a dei fans di Brunori Sas dopo essere stato anch’io al suo bellissimo concerto". Scrive così Samuele Bersani che, su Instagram, condivide il VIDEO di un viaggio in bus immortalato nella... Leggi su today (Di lunedì 30 maggio 2022) "re aininsieme a dei fans di Brunori Sas dopo essere stato anch’io al suo bellissimo concerto". Scrive cosìche, su Instagram, condivide ildi un viaggio in bus immortalato nella...

Advertising

giroditalia : ?? Some things in cycling just never change ?? Alcune cose nel ciclismo non cambiano mai. ??VISITA PARENTI. Samuel… - MtvNewGen : ANTEPRIMA VIDEO: Samuele Proto con 'Fuliggine'. Guardalo al link. Ha qualcosa di 'classico' Samuele, è proprio ques… - ScalziGiuseppe : Comegli vogliono bene ????????????Dai un'occhiata al video di Samuele Scorza1975! #TikTok - ScalziGiuseppe : Dai un'occhiata al video di Samuele Scorza1975! #TikTok - ScalziGiuseppe : Dai un'occhiata al video di Samuele Scorza1975! #TikTok -