Ufficiale Inter, operazione chiusa 'al photofinish': esulta Marotta (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza si è guadagnato una storica promozione in Serie A e in automatico è partito il riscatto per il giocatore di proprietà dell'Inter. Per la prima volta, in 110 anni di storia, il Monza giocherà in Serie A. Il club di proprietà di Silvio Berlusconi ha scritto una pagina di calcio e si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

