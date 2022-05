(Di lunedì 30 maggio 2022) Ci si avvicina al centesimo giorno di conflitto. I combattimenti proseguono nell’Est del Paese, con la città di Sievierodonetsk (Donetsk) presa d’assalto dalle truppe russe. La situazione è «incredibilmente difficile», dichiara il presidente Zelensky, mentre le agenzie internazionali riferiscono di due vittime civili. Sul fronte finanziario, Mosca valuta un sistema per onorare il suo debito in eurobond senza passare per le infrastrutture finanziarie occidentali

... anche europeo, per sbloccare la crisi alimentare in, uno scambio di vedute sui ... urbano ed economico del Paese invaso dalla Russia, leresistenze ad un accordo sul sesto pacchetto di ...La Turchia è pronta a organizzare un incontro tra la Russia, l'e l'Onu a Istanbul, ha detto Erdogan a Putin. Ore 16.15 - Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev ... Ucraina, ultime notizie. Gazprom taglia forniture a olandese GasTerra che non pagherà in rubli Ma non solo: il distacco da Mosca della Chiesa ucraina che restava legata alla tradizione ortodossa ha una valenza poderosa se si pensa che la narrazione della Santa Russia è cominciata proprio a Kiev ...Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 30 maggio, 96esimo giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.La Russia continua la sua avanzata nel Donbass. La città ...