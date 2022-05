Tottenham | Conte | “Qualificazione Champions | come un trofeo” | VIDEO

(Di lunedì 30 maggio 2022) Antonio, manager italiano del, si è detto molto soddisfatto per aver portato a termine la missione dellainLeague con gli 'Spurs'. Ecco, dunque, le parole disull'esito della Premier League 2021-2022

Advertising

Gazzetta_it : #Juve, #Kulusevski nel Tottenham di Conte entusiasma: è la grande sconfitta di Allegri. Che cerca ali di 34 anni… - DiMarzio : Ivan #Perisic lascia l'@Inter: nelle prossime ore il sì definitivo al @SpursOfficial di Antonio #Conte - GiovaAlbanese : Tra le idee di #Conte (che rimane al #Tottenham) c'è #Perisic. Il croato deve ancora dare una risposta all'#Inter s… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@SpursOfficial, #Conte: 'Qualificazione Champions, come un trofeo' | #VIDEO - #TottenhamHotspur #Tottenham #Spurs #THFC… - PianetaMilan : .@SpursOfficial, #Conte: 'Qualificazione Champions, come un trofeo' | #VIDEO - #TottenhamHotspur #Tottenham #Spurs… -

Federico Bernardeschi contro Cristiano Biraghi nell'ultimo Fiorentina - Juventus Milano, 29 maggio 2022 - Ivan Perisic dovrebbe accettare la corte di Antonioe del, mettendo sotto scacco Inter e Juventus. I nerazzurri hanno proposto una offerta di rinnovo al rialzo, risposta negativa, la Juve meditava di fare uno sgarbo sulla falsa riga di ...La partenza di Ivan Perisic, direzione, è ormai cosa fatta. Il giocatore ha detto sì ad Antonioma potrebbe non essere l'unico a fare le valigie. I tifosi temono un'estate simile a ...Il mercato estivo potrebbe veder partire un titolare con direzione Tottenham; Conte, dunque, sembra pronto ad un altro scippo ai bianconeri.Bastoni è un profilo che piace parecchio a Tottenham, ma perché diventi una trattativa bisogna partire da questa cifra. Il primo colpo di Antonio Conte al Tottenham è Ivan Perisic, ma il tecnico ex In ...