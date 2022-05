“Sono malato terminale e mi hanno dato sei mesi di vita”, il dramma dell’ex portiere Andy Goram (Di lunedì 30 maggio 2022) Una notizia drammatica ha sconvolto il mondo del calcio. L’ex portiere dei Rangers Glasgow, del Manchester United e della Scozia Andy Goram ha scoperto di avere un cancro e la situazione è, purtroppo, disperata. Lo scozzese ha confermato di avere solo sei mesi di vita, i medici gli hanno consigliato di fare la chemioterapia ma Goram si è rifiutato. Il cancro all’esofago è in uno stato avanzato e si è diffuso al fegato, al polmone destro, a tre vertebre e alle costole. Andy Goram è un ex calciatore scozzese, di ruolo portiere. Si è dimostrato sempre un estremo difensore affidabile e nel corso della sua carriera ha indossato tante maglie. Le prime esperienze Sono state con Oldham, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Una notiziatica ha sconvolto il mondo del calcio. L’exdei Rangers Glasgow, del Manchester United e della Scoziaha scoperto di avere un cancro e la situazione è, purtroppo, disperata. Lo scozzese ha confermato di avere solo seidi, i medici gliconsigliato di fare la chemioterapia masi è rifiutato. Il cancro all’esofago è in uno stato avanzato e si è diffuso al fegato, al polmone destro, a tre vertebre e alle costole.è un ex calciatore scozzese, di ruolo. Si è dimostrato sempre un estremo difensore affidabile e nel corso della sua carriera ha indossato tante maglie. Le prime esperienzestate con Oldham, ...

Advertising

CalcioWeb : La storia di #AndyGoram, l'ex portiere costretto a lottare contro una malattia gravissima - Sport_Fair : La notizia che ha sconvolto il mondo del calcio, il dramma dell'ex portiere #AndyGoram: 'mi hanno dato sei mesi di… - Siimonit__ : Devo leggere dei libri classici per l estate o mi dite dei nomi o v ammazzo (aiuto vi prego sono disperato pazzo ma… - gianpaolomartel : RT @AlessioParodi6: Mi pare che sto vaiolo delle scimmie non stia sfondando più di tanto La trama è nebulosa, lo stile di colpevolizzazione… - ECiampino : @borghi_claudio @a_meluzzi @CarloBonomi_ I bonus sono la trappola dell'assistenzialismo. Il bonus è come la medicin… -