Roland Garros 2022, la sfida infinita tra Djokovic e Nadal. I precedenti della saga (Di lunedì 30 maggio 2022) L’eterna sfida. Il mondo del tennis è stato spesso animato da dualismi e rivalità e il confronto tra Novak Djokovic e Rafael Nadal fa parte di quelli che più sono rimasti nell’immaginario collettivo. Ben 58 le sfide andate in scena tra i due grandi campioni, con 30 vittorie del serbo e 28 dello spagnolo. Ci si ritroverà sulla terra rossa di Parigi per un quarto di finale dal sapore storico. Il Roland Garros vedrà sfidarsi per il 59° episodio della saga e nell’ultima sfida, disputata proprio al Roland Garros l’anno passato, fu Djokovic a vincere per 3-6 6-3 7-6 (4) 6-2. Un match dal livello pazzesco in cui il campione nativo di Belgrado, dopo aver sofferto nel primo parziale, ebbe la ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) L’eterna. Il mondo del tennis è stato spesso animato da dualismi e rivalità e il confronto tra Novake Rafaelfa parte di quelli che più sono rimasti nell’immaginario collettivo. Ben 58 le sfide andate in scena tra i due grandi campioni, con 30 vittorie del serbo e 28 dello spagnolo. Ci si ritroverà sulla terra rossa di Parigi per un quarto di finale dal sapore storico. Ilvedràrsi per il 59° episodioe nell’ultima, disputata proprio all’anno passato, fua vincere per 3-6 6-3 7-6 (4) 6-2. Un match dal livello pazzesco in cui il campione nativo di Belgrado, dopo aver sofferto nel primo parziale, ebbe la ...

Advertising

Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - Eurosport_IT : CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azz… - nestquotidiano : Giorgi eliminata negli ottavi di finale del Roland Garros - IlModeratoreWeb : Giorgi eliminata negli ottavi di finale del Roland Garros - -