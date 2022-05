Rally, Kalle Rovanpera: “In Italia sarà un altro evento difficile, in passato ho faticato” (Di lunedì 30 maggio 2022) Kalle Rovanpera è l’uomo del momento del FIA World Rally Championship. Il 21enne di Toyota è il padrone della serie con tre acuti all’attivo nelle prime quattro corse disputate, una superiorità disarmante in tutte le condizioni. Il finnico potrebbe allungare in classifica in un Mondiale che per ora ha visto il marchio giapponese decisamente superiore alla concorrenza. L’unico ad inserirsi, per ora, è stato Sèbastien Loeb, abile a primeggiare in quel di Monaco dopo una mitica lotta contro Sébastien Ogier. Il leader della classifica piloti ha commentato prima della trasferta in Sardegna: “In Italia sarà un altro evento difficile. Le tappe sono state complesse per me in passato, l’anno scorso ho avuto un feeling migliore anche se abbiamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022)è l’uomo del momento del FIA WorldChampionship. Il 21enne di Toyota è il padrone della serie con tre acuti all’attivo nelle prime quattro corse disputate, una superiorità disarmante in tutte le condizioni. Il finnico potrebbe allungare in classifica in un Mondiale che per ora ha visto il marchio giapponese decisamente superiore alla concorrenza. L’unico ad inserirsi, per ora, è stato Sèbastien Loeb, abile a primeggiare in quel di Monaco dopo una mitica lotta contro Sébastien Ogier. Il leader della classifica piloti ha commentato prima della trasferta in Sardegna: “Inun. Le tappe sono state complesse per me in, l’anno scorso ho avuto un feeling migliore anche se abbiamo ...

