Perché tirare una torta sulla Gioconda dovrebbe servire a “salvare il Pianeta”? (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci vogliono azioni forti e concrete per salvare il Pianeta, ma a volte l’impegno e lo sforzo di tanti sull’ambiente e la sostenibilità rischiano di essere vanificati dai gesti di alcuni. Come ad esempio quello di un ragazzo che domenica 29 maggio ha lanciato una torta sulla Gioconda al Museo del Louvre di Parigi. Il ragazzo si è avvicinato al capolavoro di Leonardo Da Vinci fingendosi un’anziana signora su una sedia a rotelle, poi si è alzato in piedi e ha imbrattato l’opera. Dopo essere stato immediatamente fermato dalla sicurezza del Museo, il ragazzo ha iniziato a urlare, come si vede in molti video sui social, rivendicando il suo come un gesto “per il sostegno alla causa ambientale”. Ma Perché fingere di essere su una sedia a rotelle e tirare una ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci vogliono azioni forti e concrete peril, ma a volte l’impegno e lo sforzo di tanti sull’ambiente e la sostenibilità rischiano di essere vanificati dai gesti di alcuni. Come ad esempio quello di un ragazzo che domenica 29 maggio ha lanciato unaal Museo del Louvre di Parigi. Il ragazzo si è avvicinato al capolavoro di Leonardo Da Vinci fingendosi un’anziana signora su una sedia a rotelle, poi si è alzato in piedi e ha imbrattato l’opera. Dopo essere stato immediatamente fermato dalla sicurezza del Museo, il ragazzo ha iniziato a urlare, come si vede in molti video sui social, rivendicando il suo come un gesto “per il sostegno alla causa ambientale”. Mafingere di essere su una sedia a rotelle euna ...

