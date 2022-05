Oggi 30 maggio, San Ferdinando | Re giusto e molto devoto alla Madonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Sovrano saggio del suo regno e pieno di fede, uomo di grande umiltà e profondamente devoto alla Vergine Maria. È noto alla storia come il “re delle tre religioni”, per l’armonia che è riuscito a creare tra cristiani, ebrei e musulmani. Ha unito, sotto il suo governo, il regno di Leon e quello di Castiglia. L'articolo Oggi 30 maggio, San Ferdinando Re giusto e molto devoto alla Madonna proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 30 maggio 2022) Sovrano saggio del suo regno e pieno di fede, uomo di grande umiltà e profondamenteVergine Maria. È notostoria come il “re delle tre religioni”, per l’armonia che è riuscito a creare tra cristiani, ebrei e musulmani. Ha unito, sotto il suo governo, il regno di Leon e quello di Castiglia. L'articolo30, SanReproviene da La Luce di Maria.

