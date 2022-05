Napoli | De Laurentiis | 'Ho trattato io Bernardeschi | no a Cavani e Vecino Mertens e Koulibaly? Se la vile moneta li appaga'

Advertising

SSC Napoli

...i soldi il problema non mi riguarda più"30/04/2022 - campionato di calcio serie A /-... il presidente Deha risposto ad una domanda sui rinnovi di Koulibaly e Mertens. ...... esultanza gol Federico Bernardeschi Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro deldi Castel di Sangro si parla anche di mercato. Al presidente Deè stato chiesto se, in ... De Laurentiis: "Felici di tornare a Castel di Sangro per il terzo anno" Come riporta il quotidiano Repubblica Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo e non intenderebbe fare sconti. “La Juve vuole blindare De Ligt ma strizza l’occhio a Koulibaly: il centrale del Napoli ...il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di mercato. "Ho trattato personalmente Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato col suo agene a Montecarlo e gli ho chiesto ...