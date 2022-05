Advertising

Agenzia askanews

Dopodiché - ha concluso- tutti sanno che abbiamo sostenuto lealmente Fontana e non facciamo, soprattutto se immotivate". 30 maggio 2022... mentre la nota firmata da FdI al termine del vertice, in cui il partito di Giorgia... Infine, riguardo alla ricandidatura di Musumeci resta freddezza: 'Non ci sonoo pregiudizi nei ... Lombardia, Meloni: no preclusioni ma bizzarro annuncio Salvini su Fontana Monza, 30 mag. (askanews) - Sulla ricandidatura di Attilio Fontana alla guida della Regione Lombardia 'credo e spero che troveremo un accordo' ...Monza, 30 mag. (askanews) -'A me pare che si stia materializzando quello che Fratelli d'Italia sta chiedendo da 4 anni: l'Italia ha bisogno di ...