Luca Rossetti a tutto IRC per i colori di Biella Corse

Advertising

Tuttipazziperi1 : Luca Rossetti trionfa al “Taro” e rilancia la sfida al vertice dell’International Rally Cup - Sevenpress : Luca Rossetti trionfa al “Taro” e rilancia la sfida al vertice dell’IRCup - GiornaleLORA : Luca Rossetti trionfa al “Taro” e rilancia la sfida al vertice dell’International Rally Cup - zazoomblog : Luca Rossetti di forza nel Rally del Taro - #Rossetti #forza #Rally - zazoomblog : Luca Rossetti di forza nel Rally del Taro - #Rossetti #forza #Rally -

Un'autentica prova di forza. È quella firmata dae Manuel Fenoli (Skoda Fabia classe R5 " Lion Team) nella 28° edizione del rally del Taro: il pilota di Pordenone - al quarto successo su queste strade - ed il navigatore di Brescia ...e Manuel Fenoli si prendono la rivincita al Rally Internazionale del Taro , secondo appuntamento stagionale dell' International Rally Cup - Pirelli 2022 . L'equipaggio sulla Skoda Fabia ...Genova - In occasione dell'ottava Festa della Cittadinanza Attiva in Bassa Val Bisagno, organizzata dal Municipio Bassa Valbisagno, giovedì 2 giugno 2022, alle ore 11 , la compagnia teatrale I Convi ...Con infinita tristezza, Diego, Dario e Luca Rossetti, dell'omonimo calzaturificio, annunciano la scomparsa del loro storico collaboratore. Insieme a Renzo Rossetti ha rivoluzionato quella che era la c ...