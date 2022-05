L’Italia è un Paese equo? Cosa dicono i dati (Di lunedì 30 maggio 2022) Quanto sia equo il Paese in cui viviamo è una domanda che molti di noi si pongono ogni giorno. Oggi, una ricerca può aiutarci a rispondere non solo basandoci sulle nostre percezioni individuali, ma sui dati. A commissionare l’indagine – realizzata nell’aprile 2022 dall’Istituto Nazionale AstraRicerche su un 1.021 italiani tra i 18-65enni e 1.005 lavoratori italiani in aziende con più di quattro lavoratori – è stata Omnicom PR Group, che ha diffuso i risultati all’indomani del 21 maggio, la Giornata Mondiale della Diversità Culturale, il Dialogo e lo Sviluppo. Lo scopo dell’indagine era analizzare la percezione e la consapevolezza su temi legati a Diversity, Equity & Inclusion, sia tra la popolazione generale che più specificatamente tra i lavoratori, e sensibilizzare l’opinione pubblica circa le opportunità e i rischi dello ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 30 maggio 2022) Quanto siailin cui viviamo è una domanda che molti di noi si pongono ogni giorno. Oggi, una ricerca può aiutarci a rispondere non solo basandoci sulle nostre percezioni individuali, ma sui. A commissionare l’indagine – realizzata nell’aprile 2022 dall’Istituto Nazionale AstraRicerche su un 1.021 italiani tra i 18-65enni e 1.005 lavoratori italiani in aziende con più di quattro lavoratori – è stata Omnicom PR Group, che ha diffuso i risultati all’indomani del 21 maggio, la Giornata Mondiale della Diversità Culturale, il Dialogo e lo Sviluppo. Lo scopo dell’indagine era analizzare la percezione e la consapevolezza su temi legati a Diversity, Equity & Inclusion, sia tra la popolazione generale che più specificatamente tra i lavoratori, e sensibilizzare l’opinione pubblica circa le opportunità e i rischi dello ...

ferrazza : Su @LaStampa c’è questo grafico. L’Italia è l’unico paese dell’area Ocse in cui la media degli stipendi del 2020 è… - myrtamerlino : Secondo i dati #OCSE, l’Italia è l’unico Paese in Europa ad avere inserito la marcia indietro sui #salari negli ult… - dellorco85 : L’Italia è l’unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990. È evidente che sia necessario un… - _viola_ : RT @ovettodepresso: Scusatemi ma io non voglio insultare i turisti che romanticizzano l'estate italiana perché anche io lo faccio. voglio r… - alkhimiyah : RT @Ecatetriformis: I padroni hanno parlato Goldman Sachs: 'Le elezioni politiche del 2023 sono un rischio per l' Italia. Se vincesse la d… -