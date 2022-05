Lecce, il primo colpo arriva dalla Fiorentina: vicino Brancolini (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Lecce vuole allestire una squadra competitiva per la Serie A: il primo colpo di Corvino è il portiere Brancolini Il Lecce con il diesse Pantaleo Corvino è già al lavoro per allestire una squadra competitiva in vista della prossima Serie A. I pugliesi starebbero per chiudere l’arrivo del giovanissimo portiere Federico Brancolini, svincolato dalla Fiorentina. Ottimo prospetto, uno di quei colpi che piace a Corvino. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilvuole allestire una squadra competitiva per la Serie A: ildi Corvino è il portiereIlcon il diesse Pantaleo Corvino è già al lavoro per allestire una squadra competitiva in vista della prossima Serie A. I pugliesi starebbero per chiudere l’arrivo del giovanissimo portiere Federico, svincolato. Ottimo prospetto, uno di quei colpi che piace a Corvino. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

