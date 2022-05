La bufala su quelli dell’Oms che mangiano «granchio fresco» e «maiale spagnolo»

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Un pranzo a Davos a base di «» e «» annunciato via Twitter dall’account. Si legge sull’account screenshottato e pubblicato su Facebook per accendere la miccia: «I leader mondiali stanno per fare una pausa per un pranzo a base diatlantico, seguiti dall’anatra e dal miglior merluzzo del mondo da una fattoria sostenibile in Norvegia. Quando riprenderemo, discuteremo della libertà di parola e di come potrebbe essere riformata». Il contesto sarebbe il Forum economico mondiale 2022 a Davos. Cosa c’è di vero? Tutto, tranne che l’account non è assolutamente quelloma un profilo Twitter nato con il preciso scopo di creare contenuti parodistici. ...