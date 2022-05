Jurassic World - Il dominio, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard parlano della fine del franchise (Di lunedì 30 maggio 2022) Chris Pratt e Bryce Dallas Howard hanno recentemente spiegato come si sentono a proposito di Jurassic World - Il dominio e della fine del franchise, nato nel 1993 con Jurassic Park. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, durante una recente intervista pubblicata da Entertainment Tonight, hanno parlato di Jurassic World - Il dominio, descrivendo come si sono sentiti in quando spettatori della "fine dell'arco narrativo" dell'amatissimo franchise. Pratt ha esordito dicendo: "Sai tutto sommato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 maggio 2022)hanno recentemente spiegato come si sentono a proposito di- Ildel, nato nel 1993 conPark., durante una recente intervista pubblicata da Entertainment Tonight, hanno parlato di- Il, descrivendo come si sono sentiti in quando spettatoridell'arco narrativo" dell'amatissimoha esordito dicendo: "Sai tutto sommato ...

Advertising

flamanc24 : RT @RollingStoneita: I film da vedere a giugno 2022: dall’attesissimo ‘Elvis’ di Baz Luhrmann al nuovo ‘Jurassic World’, fino a dive ‘doc’… - SpettacoloMania : Domani in anteprima al @TheSpaceCinema Moderno di Roma - TweetNotizie : Sky Cinema, dal 1° al 10 giugno un canale intero per Jurassic World - SiculaMente_ : Non vedo l’ora di guarire per poter andare al cinema a vedere Jurassic World. - insta_agne : RT @RollingStoneita: I film da vedere a giugno 2022: dall’attesissimo ‘Elvis’ di Baz Luhrmann al nuovo ‘Jurassic World’, fino a dive ‘doc’… -