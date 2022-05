Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis attacca Lory Del Santo: «Buffona, il tuo personaggio è falso» (Di lunedì 30 maggio 2022) Lory Del Santo si mette in cattedra e stila una pagella dei naufraghi, ma proprio i suoi giudizi sui concorrenti accendono il malumore tra i compagni dell’Isola dei Famosi 2022. Come impone il regolamento la showgirl italiana deve dare dei voti da 1 a 10 che serviranno ad assegnare dei malus. Coloro che non risulteranno sufficienti salteranno la cena, ogni 10 invece darà diritto ad avere anche una fetta di torta. La prima insufficienza viene assegnata a Estefania Bernal, ma il giudizio più severo Lory Del Santo lo assegna a Nicolas Vaporidis, in assoluto il concorrente più malvoluto di quest’edizione. «Io dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo ma non ci sono riuscita. L’unica cosa che non ti perdono è di non aver tu cercato di entrare nel mio» dice ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 30 maggio 2022)Delsi mette in cattedra e stila una pagella dei naufraghi, ma proprio i suoi giudizi sui concorrenti accendono il malumore tra i compagni dell’dei2022. Come impone il regolamento la showgirl italiana deve dare dei voti da 1 a 10 che serviranno ad assegnare dei malus. Coloro che non risulteranno sufficienti salteranno la cena, ogni 10 invece darà diritto ad avere anche una fetta di torta. La prima insufficienza viene assegnata a Estefania Bernal, ma il giudizio più severoDello assegna a, in assoluto il concorrente più malvoluto di quest’edizione. «Io dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo ma non ci sono riuscita. L’unica cosa che non ti perdono è di non aver tu cercato di entrare nel mio» dice ...

