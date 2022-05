“Il Tempo”, singolo di Albi Fux: “Un viaggio lungo la linea della vita” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Il Tempo è un viaggio a suon di respiri lungo la linea della vita, sottolineando l’importanza di dare valore ad ogni minuto, passato, presente e futuro” Fuori da venerdì 27 maggio per Le Stanze Dischi il nuovo singolo di Albi Fux dal titolo Il Tempo. Con questo secondo capitolo musicale dell’anno, che anticipa l’uscita del suo primo EP, l’artista si interroga, senza prendersi troppo sul serio, sul valore del Tempo e sull’utilizzo che ne facciamo quotidianamente. Al giorno d’oggi, siamo sicuri di stare gestendo bene il Tempo che abbiamo? Albi Fux ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Il Tempo” ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 30 maggio 2022) “Ilè una suon di respirila, sottondo l’importanza di dare valore ad ogni minuto, passato, presente e futuro” Fuori da venerdì 27 maggio per Le Stanze Dischi il nuovodiFux dal titolo Il. Con questo secondo capitolo musicale dell’anno, che anticipa l’uscita del suo primo EP, l’artista si interroga, senza prendersi troppo sul serio, sul valore dele sull’utilizzo che ne facciamo quotidianamente. Al giorno d’oggi, siamo sicuri di stare gestendo bene ilche abbiamo?Fux ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Il” ...

