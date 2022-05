Fano - Grosseto, finanziati 97 milioni, ne mancano ancora 483. L'incompiuta vede la luce e sarà tutta a 4 corsie (Di lunedì 30 maggio 2022) ANCONA - Si procede a passo spedito per quella che è considerata una delle più indigeste incompiute delle Marche , un collegamento viario tra l' Adriatico ed il Tirreno rimasto in sospeso per decenni ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 30 maggio 2022) ANCONA - Si procede a passo spedito per quella che è considerata una delle più indigeste incompiute delle Marche , un collegamento viario tra l' Adriatico ed il Tirreno rimasto in sospeso per decenni ...

Advertising

ferpress : Conferenza dei servizi su Fano-Grosseto. Baldelli, giornata storica per dare via a 4 corsie - - viveremarche : Fano: Fano-Grosseto verso le quattro corsie, Baldelli: 'Giornata storica alla conferenza dei servizi di Ancona'… - vivereurbino : Fano-Grosseto verso le quattro corsie, Baldelli: 'Giornata storica alla conferenza dei servizi di Ancona'… - viverefano : Fano-Grosseto verso le quattro corsie, Baldelli: 'Giornata storica alla conferenza dei servizi di Ancona'… - Marche_Notizie : Fano-Grosseto, Baldelli: ‘Giornata storica per dare il via al progetto delle 4 corsie’ -