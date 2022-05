Erdogan a Putin | in Turchia un incontro tra Mosca | Kiev e Onu

(Di lunedì 30 maggio 2022) Laè pronta a ospitare untra la Russia, l’Ucraina e l’Onu a Istanbul. È quanto ha prospettato il presidente turco, Recep Tayyip, nel corso del colloquio telefonico avuto con il suo omologo russo, Vladimira proposito della crisi in Ucraina. Il presidente turcoha avuto oggi un colloquio telefonico conLa, ha reso noto l’ufficio di, è pronta, inoltre, a partecipare a un potenziale “meccanismo di osservazione” concordato in Ucraina, ma solo seraggiungeranno un accordo su questo. Ankara: “La pace va raggiunta il prima possibile” “La pace va raggiunta il prima possibile”, ha detto. “C’è bisogno di ...

NEGOZIATI DI PACE UCRAINA - RUSSIA/: "no telefonata a 3 cone Zelensky" "In acqua ci sono due tipologie di mine. Alcune sono facilmente localizzabili poiché piazzate dall' Ucraina ..." E' la proposta che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha formulato al presidente russo Vladmir Putin nel corso di un colloquio telefonico durante il quale si è discusso del conflitto in Ucraina. Lo riferisce il portavoce del presidente ucraino Sergiy Nikiforov, citato da ZN.UA La Turchia è pronta a organizzare un incontro tra la Russia, l'Ucraina e l'Onu a Istanbul, ha detto