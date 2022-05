De Laurentiis: «Ho parlato chiaro ad Ospina e lui è partito, mercoledì l’ho richiamato ma è in Nazionale» (Di lunedì 30 maggio 2022) Non solo Koulibaly e Mertens, in conferenza stampa, in occasione della presentazione del ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro, si parla anche dei rinnovi di Ospina e Fabian, altri due giocatori azzurri in scadenza. Di seguito la risposta del presidente De Laurentiis sul tema. “Siamo sempre alle solite. Ospina ha il contratto scaduto, l’ho incontrato, gli ho parlato chiaro e lui è partito. mercoledì scorso l’ho chiamato per avere una risposta, ma è in Nazionale. Fabian? Ho incontrato prima lui e poi i procuratori, che mi hanno detto che mi faranno sapere entro 15 giorni. I 15 giorni non sono ancora passati. Nessuno vuol mandare via nessuno, ma nessuno vuol fare follie per i giocatori”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) Non solo Koulibaly e Mertens, in conferenza stampa, in occasione della presentazione del ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro, si parla anche dei rinnovi die Fabian, altri due giocatori azzurri in scadenza. Di seguito la risposta del presidente Desul tema. “Siamo sempre alle solite.ha il contratto scaduto,incontrato, gli hoe lui èscorsochiamato per avere una risposta, ma è in. Fabian? Ho incontrato prima lui e poi i procuratori, che mi hanno detto che mi faranno sapere entro 15 giorni. I 15 giorni non sono ancora passati. Nessuno vuol mandare via nessuno, ma nessuno vuol fare follie per i giocatori”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis: 'Ho parlato con l'agente di Bernardeschi. Mertens e Koulibaly? Se la vile moneta li appaga..… - napolista : #DeLaurentiis: «Ho parlato chiaro ad #Ospina e lui è partito, mercoledì l’ho richiamato ma è in Nazionale» In conf… - napolista : #DeLaurentiis: «Ho trattato personalmente #Bernardeschi. Con Cavani e Vecino mai avuto contatti» In conferenza: «H… - RwondoNaples : De Maggio che chiede di Bernardeschi e De Laurentiis dice di aver parlato con un suo agente a Montecarlo. Voglio mo… - SportdelSud : ???? Nel corso di un'intervista, Allan ha parlato del campionato del 2018 e rivelato un dettaglio riguardante De Lau… -